В Ивано-Франковске закрывают сервисный центр Пенсионного фонда: у работника COVID-19
Сервисный центр Пенсионного фонда в Ивано-Франковске не будет принимать граждан в течение двух недель дней. Все потому, что у одного из работников подтвердили коронавирус.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Киеве.
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Отдел обслуживания граждан закрывается на двухнедельный карантин: с 13 по 24 июля включительно.
В учреждении отмечают: все услуги по пенсионному обеспечению можно получить на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины по этой ссылке. На все вопросы специалисты готовы ответить по телефону горячей линии: (0342) 54 13 41.
Коронавирус подозревали у трех работников центра, которые сразу же после обнаружения симптомов были на больничном. В конце концов у двух из них результат оказался отрицательным.