Сервісний центр Пенсійного фонду в Івано-Франківську не прийматиме громадян протягом двох тижнів днів. Усе через те, що в одного з працівників підтвердили коронавірус.

Про це повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Івано-Франківську.

Дивіться ще В Одесі на заводі крабових паличок спалах COVID-19: інфіковані працівники виходили на роботу

Відділ обслуговування громадян зачиняється на двотижневий карантин: з 13 до 24 липня включно. В установі зазначають: усі послуги щодо пенсійного забезпечення можна отримати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за цим посиланням. На усі питання спеціалісті готові відповісти за телефоном гарячої лінії: (0342) 54 13 41.

Коронавірус підозрювали у трьох працівників центру, які одразу ж після виявлення симптомів були на лікарняному. Зрештою у двох з них результат виявився негативним.