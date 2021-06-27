Мальчик позвонил на спецлинию 102 и сообщил правоохранителям о случившемся. Это спасло отцу жизнь.

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Подробности о жутком инциденте

Ребенок не смог назвать точного адреса, поэтому патрульным пришлось приложить усилия, чтобы выяснить, где именно они проживают.

Когда правоохранителям удалось попасть в квартиру, их пытались убедить, что сообщение о ранении ложное.

Обратите внимание! После детального осмотра квартиры, патрульные увидели окровавленного 41-летнего мужчину. Его госпитализировали.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления обстоятельств дела. Другой информации полиция пока не сообщала.

Жестокое убийство на Киевщине

В мае 37-летняя женщина во время ссоры ударила своего 46-летнего сожителя ножом в грудь. Мужчину госпитализировали, но спасти его не удалось.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Женщине грозит от 7 до 8 лет