Речь идет о учреждениях здравоохранения, школах, садиках, социальных учреждениях. Проблему рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по ТЭБ и ЧС.

Кстати В дома львовян начали подавать отопление

Отопительный сезон не могут начать

Городской голова говорит, что учреждения здравоохранения не имеют отопления. Там +18...+ 19 градусов тепла.

То есть снова имеем проблемы с вхождением в отопительный период... даже подписав меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть по нормам права и в соответствии с документами, договоренностями,

– заметил Марцинкив.

Политик отметил, что в начале года была договоренность о ценах на газ на уровне 7 – 8 гривен за кубометр, а теперь получается по 30. Следовательно, нужно еще 500 тысяч гривен для городского бюджета. Правда, по словам Марцинкива, дело даже не в материальных убытках для общества, а в комфорте людей.

Последние новости отопительный сезон

Во Львове 11 октября стартовал отопительный сезон. Планируют, что уже через несколько дней тепло дадут во все дома города.

В харьковские больницы и детские сады начали поставлять тепло еще 7 октября.

Ранее отопительный сезон в Украине традиционно начинался 15 октября, но теперь действуют новые правила. Все зависит от погоды. Если средняя температура в течение 3 суток в регионе не поднимается выше 8 градусов тепла, то отопительный сезон начинают.

Текст поста Руслана Марцинкива:​

ОТОПЛЕНИЕ – ДЛЯ "СЛАБАКОВ"?

Имеем чрезвычайную ситуацию в нашей общине – отсутствие поставок газа в бюджетные учреждения! А это учреждения здравоохранения, школы, садики, социальные учреждения!

То есть снова имеем проблемы вхождения в отопительный период... даже подписав Меморандум на государственном уровне... Закрепив цену на газ для бюджетных учреждений. Ведь все должно быть в нормах права и в соответствии с документами, договоренностями.

Только что имели внеочередное заседание комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором рассмотрели эту проблему. Здесь онлайн-трансляция: https://bit.ly/3oOYl3m и такие заседания проходят во всей Украине.

Учреждения здравоохранения не имеют отопления. Сейчас там 18 – 19 градусов тепла... Несмотря на то, что в начале года была договоренность о ценах на газ по 7 – 8 гривен за кубометр, а теперь получается – по 30? А это дополнительно 500 тысяч грн для городского бюджета! А теперь представьте какая ситуация в учебных заведениях. Более 10 тысяч детей, которые должны учиться в теплых и комфортных условиях! А это более 253 тысяч кубометров газа и более 7 миллионов для бюджета города. А еще есть учреждения культуры, библиотеки, социальные учреждения...

Это чрезвычайная ситуация и надо принимать немедленные решения. Ведь речь идет не только о материальном ущербе для общества, но и о комфорте людей!