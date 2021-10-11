Мовиться про заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади. Проблему розглянули на позачерговому засіданні комісії з ТЕБ і НС.

До речі У будинки львів'ян розпочали подавати опалення

Опалювальний сезон не можуть розпочати

Міський голова каже, що заклади охорони здоров'я не мають опалення. Там +18...+19 градусів тепла.

Тобто знову маємо проблеми з входженням в опалювальний період… Навіть підписавши меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути за нормами права та відповідно до документів, домовленостей,

– зауважив Марцінків.

Політик зазначив, що на початку року була домовленість про ціни на газ за на рівні 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить по 30. Відтак потрібно ще 500 тисяч гривень для міського бюджету. Щоправда, за словами Марцінківа, річ навіть не у матеріальних збитках для громади, а в комфорті людей.

Останні новини про опалювальний сезон

У Львові 11 жовтня стартував опалювальний сезон. Планують, що вже за кілька днів тепло дадуть в усі будинки міста.

До харківських лікарень і дитячих садків почали постачати тепло ще 7 жовтня.

Раніше опалювальний сезон в Україні традиційно розпочинався 15 жовтня, але тепер діють нові правила. Все залежить від погоди. Якщо середня температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то опалювальний сезон починають.

Текст поста Руслана Марцінківа:

ОПАЛЕННЯ - ДЛЯ "СЛАБАКІВ"?

Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи! А це є заклади охорони здоров'я, школи, садочки, соціальні заклади!

Тобто знову маємо проблеми входження в опалювальний період… Навіть підписавши Меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути в нормах права та відповідно до документів, домовленостей.

Щойно мали позачергове засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розглянули цю проблему. Тут онлайн-трансляція: https://bit.ly/3oOYl3m І такі засідання відбуваються в усій Україні.

Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18 – 19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7 – 8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету! А тепер уявіть яка ситуація в закладах освіти. Понад 10 тисяч діток, які мають навчатись в теплих і комфортних умовах! А це понад 253 тисячі кубометрів газу та понад 7 мільйонів для бюджету міста. А ще є заклади культури, бібліотеки, соціальні заклади...

Це надзвичайна ситуація і треба приймати негайні рішення. Адже йдеться не лише про матеріальні збитки для громади, а й про комфорт людей!