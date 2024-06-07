О ситуации на поле боя по состоянию на утро 7 июня сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Также аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий. 24 Канал рассказывает, как изменилась ситуация за сутки.
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По данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне не вели наступательных действий, но продолжали осуществлять огневое воздействие по всей линии соприкосновения с применением артиллерии и авиации.
Российские войска нанесли один ракетный и 75 авиаударов, в том числе с применением двух ракет и 80 КАБов, провели более 2500 обстрелов, в том числе 93 – с применением РСЗО.
Продвижение врага
В то же время аналитики DeepState сообщили поздно вечером 6 июня, что российские войска оккупировали село Ивановка в Харьковской области.
"Враг оккупировал Ивановку", — говорится в сообщении.
Аналитики внесли изменения на боевую карту: село Ивановка в красной зоне, что означает, что сейчас оно находится под контролем оккупантов.
Продвижение россиян на Харьковском направлении / Скриншот карты DeepState
Также Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении россиян возле двух населенных пунктов в Харьковской области – города Волчанск и села Ивановка.
"Российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры указывают, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Ивановки (на юго-восток от Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода", – говорится в сообщении.