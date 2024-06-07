О ситуации на поле боя по состоянию на утро 7 июня сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона. Также аналитики DeepState обновили онлайн-карту боевых действий. 24 Канал рассказывает, как изменилась ситуация за сутки.

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По данным Генштаба, на Харьковском направлении россияне не вели наступательных действий, но продолжали осуществлять огневое воздействие по всей линии соприкосновения с применением артиллерии и авиации.

Российские войска нанесли один ракетный и 75 авиаударов, в том числе с применением двух ракет и 80 КАБов, провели более 2500 обстрелов, в том числе 93 – с применением РСЗО.

Продвижение врага

В то же время аналитики DeepState сообщили поздно вечером 6 июня, что российские войска оккупировали село Ивановка в Харьковской области.

"Враг оккупировал Ивановку", — говорится в сообщении.

Аналитики внесли изменения на боевую карту: село Ивановка в красной зоне, что означает, что сейчас оно находится под контролем оккупантов.



Продвижение россиян на Харьковском направлении / Скриншот карты DeepState

Также Институт изучения войны (ISW) сообщил о продвижении россиян возле двух населенных пунктов в Харьковской области – города Волчанск и села Ивановка.

"Российские войска продвинулись на юго-восток от Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Геолокационные кадры указывают, что оккупанты продвинулись на северо-запад от Ивановки (на юго-восток от Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода", – говорится в сообщении.

Подробно о ситуации на всех направлениях

На Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки в районе Дружелюбовки и Петропавловки Харьковской области, Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника в районах Невского и Серебрянского лесничества Луганской области, Тернов Донецкой области.

На Северском направлении украинская армия отразила 5 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Белогоровка, Выемка.

На Краматорском направлении защитники остановили 5 попыток противника прорвать оборону в районе Калиновки, Ивановского и Клещеевки.

На Покровском направлении украинские воины отбили 36 атак оккупантов в районе населенных пунктов Прогресс, Сокол, Новоселовка Первая, Новопокровское, Яснобродовка, Калиново Донецкой области.

На Кураховском Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка, где россияне 10 раз пытались прорвать оборону.

На Времовском направлении противник совершил 9 попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Старомайорское, Урожайное Донецкой области, Новодаровка Запорожской области.

На Ореховском районе – 4 столкновения в районе Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Противник совершил 6 атак на позиции Сил обороны.