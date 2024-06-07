Генштаб обновил статистику потерь врага по состоянию на 7 июня. При этом, как отмечают военные, статистика ориентировочная из-за высокой интенсивности боевых действий.

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Потери врага на сегодня

С начала полномасштабной войны российская армия потеряла уже более 516 тысяч воинов.

  • личного состава – около 516080 (+1080) человек,
  • танков – 7834 (+6) единиц,
  • боевых бронированных машин – 15096 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 13497 (+64) ед,
  • РСЗО – 1095 (+0) ед,
  • средства ПВО – 833 (+2) ед 833 (+2) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10886 (+40),
  • крылатые ракеты – 2270 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+1) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18416 (+56) ед,
  • специальная техника – 2238 (+8)


Потери российской армии по состоянию на сегодня / Инфографика Генштаба

Россияне несут значительные убытки