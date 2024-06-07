Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 7 червня. При цьому, як зазначають військові, статистика орієнтовна через високу інтенсивність бойових дій.

Дивіться також Вибухи у Старокостянтинові, робота ППО на Київщині: хронологія 835 дня війни

Втрати ворога на сьогодні

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила уже понад 516 тисяч вояк.

  • особового складу – близько 516080 (+1080) осіб,
  • танків – 7834 (+6) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 15096 (+20) од,
  • артилерійських систем – 13497 (+64) од,
  • РСЗВ – 1095 (+0) од,
  • засоби ППО – 833 (+2) од,
  • літаків – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
  • крилаті ракети – 2270 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+1) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
  • спеціальна техніка – 2238 (+8)


Втрати російської армії станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу

Росіяни зазнають значних збитків