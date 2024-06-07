Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 7 червня. При цьому, як зазначають військові, статистика орієнтовна через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати ворога на сьогодні
Від початку повномасштабної війни російська армія втратила уже понад 516 тисяч вояк.
- особового складу – близько 516080 (+1080) осіб,
- танків – 7834 (+6) одиниць,
- бойових броньованих машин – 15096 (+20) од,
- артилерійських систем – 13497 (+64) од,
- РСЗВ – 1095 (+0) од,
- засоби ППО – 833 (+2) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),
- крилаті ракети – 2270 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+1) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,
- спеціальна техніка – 2238 (+8)
Втрати російської армії станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу
Росіяни зазнають значних збитків
- До слова, на днях наші захисники знищили два ворожі ракетні комплекси "Панцир". Це недешеві зенітно-ракетні комплекси малого радіуса дії, які є частиною російської ППО. Також "відмінусувати" командний пункт та пункт управління дронами.
- А до цього Сили оборони вразили російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області.