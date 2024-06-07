Генштаб оновив статистику втрат ворога станом на 7 червня. При цьому, як зазначають військові, статистика орієнтовна через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога на сьогодні

Від початку повномасштабної війни російська армія втратила уже понад 516 тисяч вояк.

особового складу – близько 516080 (+1080) осіб,

танків – 7834 (+6) одиниць,

бойових броньованих машин – 15096 (+20) од,

артилерійських систем – 13497 (+64) од,

РСЗВ – 1095 (+0) од,

засоби ППО – 833 (+2) од,

літаків – 357 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10886 (+40),

крилаті ракети – 2270 (+0),

кораблі /катери – 28 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18416 (+56) од,

спеціальна техніка – 2238 (+8)



Втрати російської армії станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу

Росіяни зазнають значних збитків