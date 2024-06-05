Втрата будь-якої системи протиповітряної оборони для росіян є доволі відчутною. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, пояснивши, що це відкриває нові можливості для ЗСУ.

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Чи відчутною буде втрата "Панцирів"

У Силах оборони Півдня повідомили, що українські військові знищили дві системи "Панцир" на південному напрямку. Також "відмінусувати" командний пункт та пункт управління дронами.

"Панцир" – це зенітно-ракетний артилерійський комплекс короткого радіуса дії. Його дальність близько 20 кілометрів. Це засіб, який обороняє потенційній цілі зблизька, а також часто прикриває ЗРК дальнього радіуса дії, ті ж С-300 та С-400,

– пояснив Давид Шарп.

Цікаво, що навіть всередині Росії щодо "Панциря" є багато розбіжностей. Багато хто вважає його не найвдалішим комплексом. Наприклад, ЗРК "Тор" вважають якіснішим, аніж "Панцир".

"Хай там як, це нова машина. Їх не можна штампувати у великих кількостях, тому кожна втрата завжди відчутна. На міжнародному ринку такі машини продавалися за ціною близько 15 мільйонів доларів, тобто дуже недешево. При чому я геть не впевнений, що собівартість російського міноборони саме така", – зауважив військовий оглядач.

Зрештою, будь-який знищений засіб ППО – це маленька (або й не дуже) прогалина у російській обороні. Якщо нею скористуватися, можна завдати ефективних ударів як дронами, так і ракетами, адже "Панцирі" полюють і на них.

"ППО – це завжди важлива ціль, тому знищення цих систем відкриває додаткові можливості", – додав Шарп.

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