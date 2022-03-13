Всего удалось спасти 5550 человек. Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
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Ситуация по всем коридорам
Киевская область
Спасли 3950 человек.
- Из Бородянки в Житомир вывезли 600 человек.
- Из села Победы Барышевской ОТГ. Удалось освободить 1000 человек, переговоры были очень напряженными. Россияне не соблюдали свои обещания, поэтому люди были вынуждены вернуться.
- Из села Большая Дымерка – 375 человек, 198 из которых – дети.
- Из Бучи – 600 человек.
Луганская область
Спасли 1600 человек.
- Из Лисичанска – 400 человек.
- Из Рубежного – 350.
- Из Северодонецка – 600.
- Из города Кременная – 350.
Смотрите видеообращение Ирины Верещук: