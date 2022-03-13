Всего удалось спасти 5550 человек. Об этом заявила министерша по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Ситуация по всем коридорам

Киевская область

Спасли 3950 человек.

Из Бородянки в Житомир вывезли 600 человек.

Из села Победы Барышевской ОТГ. Удалось освободить 1000 человек, переговоры были очень напряженными. Россияне не соблюдали свои обещания, поэтому люди были вынуждены вернуться.

Из села Большая Дымерка – 375 человек, 198 из которых – дети.

Из Бучи – 600 человек.

Луганская область

Спасли 1600 человек.

Из Лисичанска – 400 человек.

Из Рубежного – 350.

Из Северодонецка – 600.

Из города Кременная – 350.