Эвакуация будет осуществляться автобусами до железнодорожной станции "Новозолотаровка". Поезд запланирован ориентировочно в 14:00 по Киеву.

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Места сбора граждан для выезда на железнодорожную станцию

Лисичанск:

11:00 – центр города, улица имени В. Сосюры, 324, ГСЧС;

10:00 – ГТВ, от памятника "Самолёт".

Северодонецк:

10:00 – МПК Строителей.

Рубежное:

10:00 – три автобуса возле Рубежанского городского совета – прежде всего будут эвакуировать лиц, которые записывались ранее, после – всех без предварительной записи;

12:00 – еще несколько автобусов в режиме прекращения огня, без записи.

Горное:

12:00 – Дом культуры "Украина", улица Гагарина 13а, контактное лицо – Семенова Татьяна, +380999785622.

Золотое:

12:00 – Военно-гражданская администрация, квартал "Солнечный", дом 8а, контактное лицо – Галканова Елена, +380508158203.

Кроме того, доезд людей будет осуществляться с:

Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное;

Н. Тошковка – Грачево – Орехово – Золотое;

Новоайдар – Северодонецк.

В Луганской ОВА подчеркивают, что прежде всего будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Вместе с тем, в графике возможны изменения.

Как происходит эвакуация: смотрите видео