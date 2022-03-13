Евакуація здійснюватиметься автобусами до залізничної станції "Новозолотарівка". Потяг запланований орієнтовно о 14:00 за київським часом.

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Місця збору громадян для виїзду до залізничної станції

Лисичанськ:

11:00 – центр міста, вулиця імені В. Сосюри, 324, ДСНС;

10:00 – ГТВ, від пам'ятника "Літак".

Сєвєродонецьк:

10:00 – МПК Будівельників.

Рубіжне:

10:00 – три автобуси біля Рубіжанської міської ради – передусім здійснюватимуть евакуацію осіб, які записувались раніше, опісля – всіх без попереднього запису;

12:00 – ще кілька автобусів у межах режиму припинення вогню, без запису.

Гірське:

12:00 – Будинок культури "Україна", вулиця Гагаріна 13а, контактна особа – Семенова Тетяна, +380999785622.

Золоте:

12:00 – Військово-цивільна адміністрація, квартал "Сонячний", будинок 8а, контактна особа – Галканова Олена, +380508158203.

Крім того, доїзд людей буде здійснюватись з:

Світличне – Нижне – Тошківка – Гірське;

Н. Тошківка – Грачево – Оріхове – Золоте;

Новоайдар – Сєвєродонецьк.

У Луганській ОВА наголошують, що передусім евакуйовуватимуть жінок, дітей та літніх людей. Разом з тим у графіку можливі зміни.

До теми – Як відбувається евакуація: дивіться відео