Загалом вдалось врятувати 5550 людей. Про це заявила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

До теми Евакуація з Луганщини 14 березня: ОВА оприлюднила повний графік

Ситуація по всіх коридорах

Київська область

Врятували 3950 людей.

  • З Бородянки до Житомира відвезли 600 осіб.
  • Із села Перемоги Баришівської ОТГ. Вдалось визволити 1000 людей, перемовини були вкрай напружені. Росіяни не дотримувались своїх обіцянок, тому люди були змушені повернутись.
  • Із села Велика Димерка – 375 людей, 198 з яких – діти.
  • З Бучі – 600 людей.

Луганська область

Врятували 1600 людей.

  • З Лисичанська – 400 людей.
  • З Рубіжного – 350.
  • Із Сєвєродонецька – 600.
  • Із міста Кремінна – 350.

Дивіться відеозвернення Ірини Верещук: