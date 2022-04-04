Из 75 вернулся 1: пророссийские боевики в шоке от того, что их отправляют насмерть

Если некоторые подразделения армии России после участия в боевых действиях в Украине можно назвать условно боеспособными, это совсем не касается незаконных вооруженных формирований из квазиреспублик. Террористов из захваченных Донбассом территорий забросили на наиболее опасные участки фронта.

По данным источников 24 канала в разведке, некоторых побывавших в бою бандформирований из Донетчины и Луганщины уже фактически не существует. В некоторых сводных группах потери настолько серьезны, что другой личный состав первого и второго армейских корпусов не хочет воевать.

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Террористы, понявшие тактику России, а также увидевшие последствия полномасштабных боевых действий, понимают, что шансов выжить у них не будет никаких.

С боя почти никто не возвращается

Российские командиры используют боевиков ОРДЛО как пушечное мясо для выявления рубежей обороны ВСУ. Но мобилизованных это не касается. Их отправляют на минные поля и на штурм вторым эшелоном вместе с контрактниками и срочниками ВС РФ.

Впрочем, руководство бандформирований и почти все террористы совсем не беспокоятся о судьбе мобилизованных, а вот своя жизнь их интересует гораздо больше.

При этом командование россиян скрывает потери высшего офицерского состава и постоянно рапортует о боеспособности всех подразделений и их готовности захватывать Украину.

Лишь в одном из подразделений боевиков за 1 марта зафиксировали огромные потери. Из 75 террористов, которых отправили на штурм украинских позиций, с боя вернулся только один. И тот ранен.

Поэтому захватнические войска, которые уже находятся на Донбассе, находятся в далеко не лучшем состоянии. Если непосредственно армию России более или менее обеспечивают, местные подразделения воюют фактически голые босые. Кроме того, и батальонно-тактические группы из состава ВС РФ, а сводные группировки, неукомплектованы после тяжелых боев против ВСУ.

Отказов все больше

Как говорят разведчики, с каждым днем ​​командованию русских подразделений становится все труднее удержать боеспособность имеющегося личного состава. Захватчики и террористы отказываются выполнять приказы, даже несмотря на угрозы тюрьмой. В то же время российские тыловики пытаются как можно скорее переправить боеспособную технику и перевооружить подразделения, которые были выведены с территорий Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Очень быстро создать сверхпрочный ударный кулак Кремль вряд ли сможет, поскольку российские солдаты массово расторгают контракты, а техника находится в ужасающем состоянии. Тем не менее, россияне уже сосредоточили на Донбассе незаурядные силы и совершенно точно удержат над ними контроль.

Как только в Москве примут решение о непосредственном начале штурма с использованием имеющихся резервов, на этом участке фронта ситуация может ухудшиться.

Поэтому говорить о небоеспособности всей российской группировки никак нельзя.