Из-за масштабного нападения России на Украину утром 24 февраля 2022 года Министерство инфраструктуры Украины эвакуирует пассажиров и персонал из международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщили в комментарии "Интерфакс-Украина".

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Параллельно с этим, как сообщает Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба "происходят удары ракет по центрам военного управления, аэродромах, военных складах в Киеве, Харькове, Днепре". Также сообщается, что аэропорт "Жуляны" отменил ближайшие рейсы. Вероятно, пассажиров и, возможно, персонал эвакуируют.

Обновлено! По состоянию на 6:35 24 февраля 2022 года "из терминала D аэропорта "Борисполь" эвакуированы все пассажиры". Об этом сообщается на официальном телеграмм-канале министерства.