Через масштабний напад Росії на Україну вранці 24 лютого 2022 року Міністерство інфраструктури України евакуює пасажирів та персонал з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Про це повідомили в коментарі "Інтерфакс-Україна".

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Паралельно з цим, як повідомляє Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба "відбуваються удари ракет по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові, Дніпрі". Також повідомляється, що аеропорт "Жуляни" скасував найближчі рейси. Ймовірно, пасажирів та, можливо, персонал також евакуюють.

Оновлено! Станом на 6:35 24 лютого 2022 року "з терміналу D аеропорту "Бориспіль" евакуйовано всіх пасажирів". Про це повідомляється на офіційному телеграм-каналі міністерства.