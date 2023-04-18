После эвакуации коровы напуганы и истощены переездом. За животными ухаживают работники фермы и ветеринары.

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13 часов дороги и рогатые – в безопасности

400 коров и телят вызвалось принять у себя хозяйство Днепровского района. Это последняя партия коровок из-под Бахмута, которых третий день подряд привозят в новый дом.

Отмечают, что после 13 часов дороги молодые телочки устали и дезориентированы. Итак, как только зашли в ангар, что тоже удалось не сразу, набросились на еду.

Из-под Бахмута эвакуировали крупное молочное предприятие / Фото Днепропетровская ОВА

Рогатых эвакуировали прямо под обстрелами

Хозяйство, которому принадлежали эти коровки, успешно действовало в пригороде Бахмута, пока туда не добрался "русский мир". В результате обстрелов была разрушена часть помещений, убиты и ранены почти сотня животных.

Погибло после первого прилета около 100 голов, просто вживую они были сожжены, некоторые с такими несовместимыми с жизнью травмами были. После таких прилетов руководство начало искать место для эвакуации.

– рассказали работники молочного хозяйства.



Приняло рогатое сельское хозяйство на Днепропетровщине / Фото Днепропетровская ОВА

Сельхозпредприятие, собственно принявшее животных, помогло также их и перевезти. Говорят, "понимают, что прикормить еще 400 голов просто не будет. Однако покинуть скот на произвол судьбы не смогли".

Теперь у рогатых переселенцев новый дом / Фото Днепропетровская ОВА

"Сложно, когда вокруг прилеты": рогатые пережили много стресса

Ветеринар бахмутского предприятия рассказал, что для операции по спасению животных понадобилось 11 скотовозов. Грузили под сопровождение обстрелов.

Сложно, когда бухают вокруг прилета, там уже на время не смотришь, надо максимально быстро загрузить животных и безопасно вывезти. Стрессов они пережили очень много, к сожалению, но они держатся, как и вся наша Украина, – рассказал мужчина.

Теперь работники делают все возможное, чтобы теленка и коровы быстрее адаптировались. Шутят, что "даже больше соломы им подкладывают, чем местным".



За новыми жителями хозяйства усиленный уход / Фото Днепропетровска