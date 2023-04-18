Во вторник, 18 апреля, пограничники показали битву за Бахмут, которая переместилась уже в центральную часть населенного пункта. Следует понимать, что иногда захватчиков и украинских воинов разделяют считанные метры.
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Новая тактика России
Как отмечено в сообщении, никаких признаков того, у наемников и зеков из ЧВК "Вагнера" есть какой-то там "снарядный голод", – нет. Хотя об этом раньше заявляли в командовании батальона, который уже по меньшей мере с августа не может завоевать Бахмут.
Также в то время, когда вместе с другими Силами обороны пограничники охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют российских военных с последним снегом", спасают собратьев, – сами же оккупанты начали использовать новую тактику.
Я думаю, в Бахмуте по всем направлениям тактика у них такая. Входит группа до 10 человек. Разведывает ситуацию. Открывают огонь они с целью, чтобы мы открыли ответный огонь. Нужно это, чтобы они обнаружили нашу огневую точку,
– заверил украинский защитник.
Кроме того, он отметил, что у врага очень много дронов, с помощью которых он может обнаружить огневую точку. В основном нужно для этого захватчикам около 3 дней, во время которых они подкрадываются к позиции, а затем группой в 20 человек пытаются взять ее в кольцо.
Как ведутся уличные бои за Бахмут: видео ГПСУ
Операции врага не имеют результата
Командующий Сухопутными войсками ВСУ и генерал-полковник Александр Сырский также комментировал ситуацию на этом направлении. Он отмечал, что хоть и противник пытается наступать на нескольких направлениях одновременно, его действия – безрезультатны.
Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и наносить значительные потери. Наши бойцы ощутимо тормозят наступательные действия врага,
– говорится в сообщении.
На Бахмутском направлении Россия увеличивает активность тяжелой артиллерии и каждый раз наносит все больше авиационных ударов, превращая город в руину. Однако все же можно подытожить, что ситуация – контролируемая и наши Вооруженные Силы совершают настоящий подвиг, держа оборону Бахмута.
Как пограничники и ВСУ держат оборону Бахмута: смотрите видео ГПСУ
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- Вспомним к этой теме недавнее сообщения британской разведки, в котором говорится, что враг сократил численность личного состава вокруг Донецка. Сделал он это для того, чтобы усилить позиции под Бахмутом.
- В то же время наши защитники продолжают отправлять к Кобзону ежедневно сотни вражеских бойцов. По состоянию на 18 апреля было ликвидировано 183 130 оккупантов от начала широкомасштабного вторжения. Только за минувшие сутки – 470 военных.