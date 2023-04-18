Во вторник, 18 апреля, пограничники показали битву за Бахмут, которая переместилась уже в центральную часть населенного пункта. Следует понимать, что иногда захватчиков и украинских воинов разделяют считанные метры.

Смотрите также Воевать отправят всех: Путин принял окончательное решение

Новая тактика России

Как отмечено в сообщении, никаких признаков того, у наемников и зеков из ЧВК "Вагнера" есть какой-то там "снарядный голод", – нет. Хотя об этом раньше заявляли в командовании батальона, который уже по меньшей мере с августа не может завоевать Бахмут.

Также в то время, когда вместе с другими Силами обороны пограничники охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют российских военных с последним снегом", спасают собратьев, – сами же оккупанты начали использовать новую тактику.

Я думаю, в Бахмуте по всем направлениям тактика у них такая. Входит группа до 10 человек. Разведывает ситуацию. Открывают огонь они с целью, чтобы мы открыли ответный огонь. Нужно это, чтобы они обнаружили нашу огневую точку,

– заверил украинский защитник.

Кроме того, он отметил, что у врага очень много дронов, с помощью которых он может обнаружить огневую точку. В основном нужно для этого захватчикам около 3 дней, во время которых они подкрадываются к позиции, а затем группой в 20 человек пытаются взять ее в кольцо.

Как ведутся уличные бои за Бахмут: видео ГПСУ

Операции врага не имеют результата

Командующий Сухопутными войсками ВСУ и генерал-полковник Александр Сырский также комментировал ситуацию на этом направлении. Он отмечал, что хоть и противник пытается наступать на нескольких направлениях одновременно, его действия – безрезультатны.

Несмотря на высокую активность врага, нашим бойцам удается сдерживать его продвижение вперед и наносить значительные потери. Наши бойцы ощутимо тормозят наступательные действия врага,

– говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении Россия увеличивает активность тяжелой артиллерии и каждый раз наносит все больше авиационных ударов, превращая город в руину. Однако все же можно подытожить, что ситуация – контролируемая и наши Вооруженные Силы совершают настоящий подвиг, держа оборону Бахмута.

Как пограничники и ВСУ держат оборону Бахмута: смотрите видео ГПСУ

Смотрите также Праздничные салюты или ПВО: почему в России отменяют парады до 9 мая