У вівторок, 18 квітня, прикордонники показали битву за Бахмут, яка перемістилась уже в центральну частину населеного пункта. Варто розуміти, що інколи загарбників та українських воїнів розділяють лічені метри.

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Нова тактика Росії

Як зазначено у повідомленні, жодних ознак того, в найманців та зеків з ПВК "Вагнера" є якийсь там "снарядний голод", – немає. Хоча про це раніше заявляли в командуванні батальйону, який уже щонайменше від серпня не може підкорити Бахмут.

Також у той час, коли разом з іншими силами оборони прикордонники полюють на ворожу авіацію, "вітають російських військових з останнім снігом", рятують побратимів, – самі ж окупанти почали використовувати нову тактику.

Я думаю, в Бахмуті на всіх напрямках тактика в них така. Заходить група до 10 людей. Розвідує ситуацію. Відкривають вогонь вони з метою, аби ми відкрили вогонь у відповідь. Потрібно це, щоб вони виявили нашу вогневу точку,

– запевнив український захисник.

Окрім того, він зазначив, що у ворога дуже багато дронів, за допомогою яких він може виявити вогневу точку. Здебільшого потрібно для цього загарбникам близько 3 днів, під час яких вони підкрадаються до позиції, а потім групою у 20 людей намагаються її взяти в кільце.

Як ведуться вуличні бої за Бахмут: відео ДПСУ

Операції ворога не мають результату

Командувач Сухопутних військ ЗСУ та генерал-полковник Олександр Сирський також коментував ситуацію на цьому напрямку. Він наголошував, що хоч і противник намагається наступати на декількох напрямках одночасно, його дії – безрезультатні.

Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед та завдавати значних втрат. Наші бійці відчутно гальмують наступальні дії ворога,

– йдеться в повідомленні.

Власне, на Бахмутському напрямку Росія збільшує активність важкої артилерії та щоразу завдає все більше авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну. Однак все ж можна підсумувати, що ситуація – контрольована та наші Збройні Сили здійснюють справжній подвиг, тримаючи оборону Бахмута.

Як прикордонники та ЗСУ тримають оборону Бахмута: дивіться відео ДПСУ

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