Окупанти роблять це для того, щоб відволікти ресурси на Бахмутський напрямок. Про це повідомили британські розвідники.

Зверніть увагу Соловйов поїхав цілим – це наш прокол, – військовий розповів про бої в Бахмуті

Росія зменшила наступ задля Бахмута

У Бахмуті російські загарбники та найманці ПВК "Вагнера" продовжують повзуче просування. Лінія фронту в центрі міста здебільшого повторює основну залізничну колію.

Україна загалом утримує оточення Росії з півдня по лінії вулиці Корсунського,

– зауважили британські розвідники.

Експерти наголосили, що для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити наступальні сили, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв.

Що відбувається у Бахмуті: останні новини