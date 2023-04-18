Після евакуації корови налякані та виснажені переїздом. Наразі за тваринами доглядають працівники ферми та ветеринари.

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13 годин дороги і рогаті – у безпеці

400 корів та телят зголосилося прийняти у себе господарство Дніпровського району. Це остання партія корівок з під Бахмута, яких третій день поспіль привозять до нової домівки.

Зазначають, що після 13 годин дороги молоді телички втомлені й дезорієнтовані. Тож, як тільки зайшли до ангару, що теж вдалось не відразу, накинулись на їжу.

З-під Бахмута евакуювали велике молочне підприємство / Фото Дніпропетровська ОВА

Рогатих евакуювали просто під обстрілами

Господарство, якому належали ці корівки, успішно діяло у передмісті Бахмута, допоки туди не дістався "русскій мір". Внаслідок обстрілів було зруйновано частину приміщень, вбито та поранено майже сотню тварин.

Загинуло після першого прильоту близько 100 голів, просто живцем вони були спалені, деякі з такими несумісними з життям травмами були. Після таких прильотів керівництво почало шукати місце для евакуації,

– розповіли працівники молочного господарства.



Прийняло рогатих сільське господарство на Дніпропетровщині / Фото Дніпропетровська ОВА

Сільгосппідприємство, яке власне прийняло тварин, допомогло також їх і перевезти. Кажуть, "розуміють, що пригодувати ще 400 голів, просто не буде. Однак покинути худобу напризволяще не змогли".

Тепер у рогатих переселенців новий дім / Фото Дніпропетровська ОВА

"Складно, коли навколо прильоти": рогаті пережили багато стресу

Ветеринар бахмутського підприємства розповів, що для операції з порятунку тварин знадобилось 11 скотовозів. Вантажили під супровід обстрілів.

Складно, коли бухають, навколо прильоти, там уже на час не дивишся, треба максимально швидко загрузити тварин і безпечно вивезти. Стресів вони пережили дуже багато, на жаль, але вони тримаються, як і вся наша Україна, – розповів чоловік.

Тепер працівники роблять усе можливе, аби телятка та корови швидше адаптувались. Жартують, що "навіть більше соломи їм підкладають ніж місцевим".



За новими жителями господарства посилений догляд / Фото Дніпропетровська ОВА