Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Угроза авиационных ударов с беларуси до сих пор существует. В приграничных районах вражеские подразделения активно применяют средства РЭБ.
Признаков наступления или активизации штурмовых действий со стороны беларуси нет. Об актуальной информации с фронта сообщили в Генштабе утром 23 августа.
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Со стороны беларуси есть угроза ракетных ударов
На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь,
– говорится в сообщении.
На Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
россиские корабли находятся в море на Юге
Активные действия врага зафиксированы в акватории Черного и Азовского морей. Корабельная группировка россиян блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.
Кроме того, россияне обстреливают с моря военные объекты и элементы инфраструктуры Украины.
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