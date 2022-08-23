Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории беларуси, – Генштаб

Угроза авиационных ударов с беларуси до сих пор существует. В приграничных районах вражеские подразделения активно применяют средства РЭБ.

Признаков наступления или активизации штурмовых действий со стороны беларуси нет. Об актуальной информации с фронта сообщили в Генштабе утром 23 августа.

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Со стороны беларуси есть угроза ракетных ударов

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных районах противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь,

– говорится в сообщении.

На Северском направлении враг из ствольной артиллерии обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

россиские корабли находятся в море на Юге

Активные действия врага зафиксированы в акватории Черного и Азовского морей. Корабельная группировка россиян блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря.

Кроме того, россияне обстреливают с моря военные объекты и элементы инфраструктуры Украины.

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