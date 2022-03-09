Из Белгорода на Изюм враг выполнил авианалет: почему россиянам пришлось отступить

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, какая ситуация в Харьковской области по состоянию на 9 марта.

Согласно информации, примерно в 21:25 состоялся авианалет истребителей противника. Происходил он из города Белгород на Изюм.

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Однако, благодаря слаженным действиям подразделений Противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины, самолеты отступили и взяли обратный курс.

При этом важно отметить, что потерь среди личного состава ВСУ – нет.

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