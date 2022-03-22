Эвакуационную колонну сопровождают спасатели. Она состоит из 15 автобусов.
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В Запорожье для мариупольцев приготовили еду, окажут медицинскую и психологическую помощь.
Именно сейчас из Бердянска в Запорожье, в сопровождении ГСЧС, следует колонна из 15 автобусов, которые везут 1114 эвакуированных мариупольцев. В Запорожье людей ждет еда, медицинская и психологическая поддержка, а также помощь в расселении,
– говорится в сообщении.
Местные власти Мариуполя благодарят Запорожскую областную и городскую администрации и всех организаторов, которые помогают спасать людей.
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