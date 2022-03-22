Об этом рассказала министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Важно Куча пустых слов и манипуляция, – Верещук об "ультиматуме" оккупантов по сдаче Мариуполя

Маршруты эвакуации

Бердянск – Запорожье. Место сбора: Спорткомплекс, ул. Мелитопольское шоссе, 27

Мангушская община – Запорожье. Место сборов: село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат "Смена".

Никольское – Запорожье. Место собрания: школа №2, ул. Парковая, 23.

Автобусы для эвакуации будут поданы в места сбора с 9.00 до 10.00. По словам Верещук, из Запорожья уже отправился 21 автобус.

Сейчас решают вопросы с горючим, чтобы бесплатно заправить машины мариупольцев.

Помощь в Бердянске

Верещук напомнила, что в Бердянске работают штабы, в которых мариупольцам предоставляется необходимая помощь.



Постоянные номера штабов для помощи мариупольцам в городе Бердянск:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постоянные номера штабов помощи мариупольцам в городе Запорожье:

+380952204111

+380672204112

0800503508