Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Маршрути евакуації

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27.
  • Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".
  • Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. За словами Верещук, із Запоріжжя вже вирушив 21 автобус.

Зараз вирішують питання з пальним, аби безкоштовно заправити машини маріупольців.

Допомога у Бердянську

Верещук нагадала, що Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

  • +380615336276
  • +380615335252
  • +380975515917
  • +380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

  • +380952204111
  • +380672204112
  • 0800503508

Дивіться ранковий брифінг Верещук: