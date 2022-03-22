Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.
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Маршрути евакуації
- Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27.
- Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".
- Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.
Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. За словами Верещук, із Запоріжжя вже вирушив 21 автобус.
Зараз вирішують питання з пальним, аби безкоштовно заправити машини маріупольців.
Допомога у Бердянську
Верещук нагадала, що Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.
Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:
- +380615336276
- +380615335252
- +380975515917
- +380504397529
Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:
- +380952204111
- +380672204112
- 0800503508
Дивіться ранковий брифінг Верещук: