В ефірі каналу "Рада" міністерка Ірина Верещук зазначила, що Росія відправила Україні листа. У ньому вона закликала скласти зброю, щоб можна було евакуювати мешканців Маріуполя, передає 24 канал.

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Росіяни можуть давати лише пусті обіцянки

Дійсно, міністерство оборони Росії направило нам листа. У ньому на 8 аркушах дуже розлого, вдаючись в якісь історичні екскурси, якісь пояснення, написали купу пустих слів. У тому числі був ультиматум скласти зброю,

– наголосила вона.

Міністерка в ефірі зазначила, що українська сторона ні в якому разі не пристане на такі пропозиції. Ба більше, в ООН та Міжнародному комітеті Червоного Хреста також зазначили, що це звичайнісінька маніпуляція.

Нагадаємо, що напередодні начальник національного центру управління обороною Росії Михайло Мізенцев закликав скласти зброю у Маріуполі. Мовляв, лише таким чином вдасться провести евакуацію мирного населення.

На це відреагувала не лише Ірина Верещук, а й радник мера міста Петро Андрющенко. Він наголосив, що "х** вам, а не Маріуполь". Адже ніхто у місті, яке вже не перший день нищать російські війська, не переходитиме на сторону окупантів.

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