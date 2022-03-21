В эфире канала "Рада" министр Ирина Верещук отметила, что Россия отправила Украине письмо. В нем она призвала сложить оружие, чтобы можно было эвакуировать жителей Мариуполя, передает 24 канал.

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Действительно, министерство обороны России направило нам письмо. В нем на восьми листах очень пространно, вдаваясь в какие-то исторические экскурсы, какие-то объяснения, написали кучу пустых слов. В том числе был ультиматум сложить оружие,

– подчеркнула она.

Министр в эфире отметила, что украинская сторона ни в коем случае не согласится на такие предложения. Более того, в ООН и Международном комитете Красного Креста также отметили, что это самая обычная манипуляция.

Напомним, что накануне начальник национального центра управления обороной России Михаил Мизенцев призвал сложить оружие в Мариуполе. Мол, только так удастся провести эвакуацию мирного населения.

На это отреагировала не только Ирина Верещук, но советник мэра города Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что "х** вам, а не Мариуполь". Ведь никто в городе, который уже не первый день уничтожает российские войска, не будет переходить на сторону оккупантов.

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