По данным Общественного, 24 февраля в Бердянском порту находилось 10 судов. Уже 15 марта в порт зашли российские буксиры, которые похитили корабли.

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Буксиры оккупантов отправили украинские суда в район Керчь-Еникальского канала, предварительно загрузив корабли.

Там стояло на загрузку 5 кораблей: некоторые из них полностью были загружены, это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта,

– рассказал анонимный источник общественного.

Сообщается, что в корабли было загружено несколько десятков тысяч тонн груза. В Бердянском порту сейчас стоят несколько пограничных кораблей России. В акватории поблизости постоянно курсирует российская военная техника.

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