За даними Суспільного, 24 лютого в бердянському порту знаходилося 10 суден. Вже 15 березня до порту зайшли російські буксири, які викрали кораблі.

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Буксири окупантів відправили українські судна в район Керч-Єнікальського каналу, попередньо завантаживши кораблі.

Там стояло на завантаження 5 кораблів: деякі з них повністю були завантажені, це ми бачимо по митних документах, деякі частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту,

- розповіло анонімне джерело Суспільного.

Повідомляється, що у кораблі було завантажено кілька десятків тисяч тонн вантажу. У Бердянському порту зараз стоять кілька прикордонних кораблів Росії. У акваторії поблизу постійно курсує російська військова техніка.

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