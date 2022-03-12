По состоянию на 14:20 из Бучи в Белогородку прибыли 20 автобусов, которые эвакуировали людей. Местным оказывают помощь и кормят их.

Напомним, что гуманитарный коридор сегодня на Киевщине должен был пролегать из Гостомеля в Киев. Ехать планировали через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.

Важно Первых эвакуированных из Мариуполя ждем уже сегодня, – ОП

Фото из Белогородки обнародовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. К слову, большинство эвакуированных – старшие люди.



Из Бучи до Белогородки прибыли 20 автобусов / Фото Кирилла Тимошенко

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