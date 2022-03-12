Из Бучи в Белогородку прибыли 20 автобусов
12 марта 2022 , 14:28Читати новину українською
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
По состоянию на 14:20 из Бучи в Белогородку прибыли 20 автобусов, которые эвакуировали людей. Местным оказывают помощь и кормят их.
Напомним, что гуманитарный коридор сегодня на Киевщине должен был пролегать из Гостомеля в Киев. Ехать планировали через Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белогородку.
Важно Первых эвакуированных из Мариуполя ждем уже сегодня, – ОП
Фото из Белогородки обнародовал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко. К слову, большинство эвакуированных – старшие люди.
Из Бучи до Белогородки прибыли 20 автобусов / Фото Кирилла Тимошенко
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