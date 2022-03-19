Из Бучи удалось эвакуировать 106-летнюю женщину
19 марта 2022 , 21:38Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Оперативный ВСУ"
Украина всеми силами пытается проводить эвакуацию людей из районов боевых действий. В частности, из Бучи на Киевщине перевезли женщину почтенного возраста.
Бабушке исполнилось 106 лет. Ее транспортировали в тележке.
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Сопровождавшая ее женщина убеждала, что старушка в здравом уме и при памяти,
– говорится в сообщении Белогородского укрепрайона.
Как перевозили женщину: смотрите видео
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