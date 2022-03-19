Из Бучи удалось эвакуировать 106-летнюю женщину

Украина всеми силами пытается проводить эвакуацию людей из районов боевых действий. В частности, из Бучи на Киевщине перевезли женщину почтенного возраста.

Бабушке исполнилось 106 лет. Ее транспортировали в тележке.

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Сопровождавшая ее женщина убеждала, что старушка в здравом уме и при памяти,

– говорится в сообщении Белогородского укрепрайона.

Как перевозили женщину: смотрите видео

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