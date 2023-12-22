Бригада станет в ближайшее время самой большой в Украине размером примерно с дивизию НАТО. Добровольцев, которые хотят служить в этой бригаде, хватает. Рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Дорошенко рассказал 24 Каналу, как происходит набор в ее ряды и какие требования к желающим служить в ее составе.
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Необходимо пройти физический тест
В городах Украины можно увидеть рекламу 3-й ОШБр, в которой указана ссылка на сайт, где можно ознакомиться с информацией о бригаде и заполнить анкету.
Далее контакт-центр связывается с этим человеком, проводит первую онлайн-беседу. В случае прохождения собеседования, следующий этап – оффлайн-собеседование в рекрутинговом центре в городах Киев, Днепр и Львов. Там же необходимо пройти физический тест.
На собеседовании ставятся вопросы типа, чем занимается человек, почему хочет попасть именно в нашу бригаду. Его спрашивают, есть ли у него родственники на оккупированных территориях. Выясняется, есть ли у человека плохие привычки, судимости. Во время общения рекрутер, понимает, готов ли желающий присоединиться к бригаде,
– объяснил Дорошенко.
Для сомневающихся есть проект "Неделя штурмовика". Человек на неделю заселяется в центр 3-й ОШБр, где проходит обучение, подтягивает свои физические данные и осознает, готов идти в армию или нет.
3-я отдельная штурмовая бригадаЭто добровольческое подразделение, сформированное в первые дни войны России против Украины. Ее основатель, первый командир полка "АЗОВ" Андрей Белецкий. Бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит "АЗОВ": украиноцентризм, традиционализм, иерархия и ответственность. В ряды бригады попадают только высокомотивированные и сильные духом бойцы, готовые к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой.
Имеют такие же социальные гарантии, как и все военные
Когда человек готов, то заселяется на подготовительную базу 3-й ОШБр, где проводится первичная подготовка. Параллельно нужно собирать документы для прохождения ВЛК и ТЦК, где человека оформляют и отправляют на обучение.
Мои задачи как рекрутера контролировать, чтобы все кандидаты были согласованы и зашли в учебный центр на подготовку соответственно должности, указанной в их документах. Это может быть пехотинец, гранатометчик, наводчик танка,
– отметил он.
Затем человек проходит подготовку в учебном центре Сухопутных войск ВСУ, после чего он направляется в подразделение, которым был отобран.
"Обучение рекрутов происходит по тактике, медицине, топографии, работе с рацией. Также в учебных центрах ВСУ они овладевают дополнительными знаниями. После того как они попадают в нашу бригаду, в отдельных батальонах – штурмовых, механизированных, стрелковых и т.д. – обучают определенным навыкам, соответствующие специфике батальона", – подчеркнул Дмитрий Дорошенко.
Важно, что бойцы бригады после подписания контракта имеют такие же социальные гарантии, в том числе денежные выплаты, как и все военнослужащих. К моменту попадания в РТЦК человек является гражданским, а когда он отправляется в учебный центр, он уже военнослужащий. После учебного центра становится военнослужащим 3-й ОШБр.
Больше о службе в 3-й ОШБр
- Также в 3-ю штурмовую бригаду поступают много заявок от несовершеннолетних украинцев. Согласно законодательству, до 18 лет они не могут вступить в Вооруженные Силы Украины. Однако могут приобщиться к общественной организации "Центурия", которая занимается воспитанием молодежи. Те из участников организации, которым исполнится 18, вступают в ряды бригады.
- Кроме того, присоединиться к бригаде могут иностранцы. Они также проходят собеседования, но по особой процедуре. Их кропотливо проверяет служба безопасности. Также проверяется, служил ли человек в вооруженных силах своей страны и имеет ли военный опыт.
- После прохождения собеседования и проверки, а затем оформления в РТЦК, иностранец подписывает контракт непосредственно с бригадой. Его не отправляют в учебные центры ВСУ, подготовку он проходит в 3 ОШБр.
- Кроме того, бригада создала проект "Патронатная служба Азова", которая занимается всеми ранеными бойцами, а также общается с семьями погибших.