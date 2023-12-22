Бригада станет в ближайшее время самой большой в Украине размером примерно с дивизию НАТО. Добровольцев, которые хотят служить в этой бригаде, хватает. Рекрутер 3-й отдельной штурмовой бригады Дмитрий Дорошенко рассказал 24 Каналу, как происходит набор в ее ряды и какие требования к желающим служить в ее составе.

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Необходимо пройти физический тест

В городах Украины можно увидеть рекламу 3-й ОШБр, в которой указана ссылка на сайт, где можно ознакомиться с информацией о бригаде и заполнить анкету.

Далее контакт-центр связывается с этим человеком, проводит первую онлайн-беседу. В случае прохождения собеседования, следующий этап – оффлайн-собеседование в рекрутинговом центре в городах Киев, Днепр и Львов. Там же необходимо пройти физический тест.

На собеседовании ставятся вопросы типа, чем занимается человек, почему хочет попасть именно в нашу бригаду. Его спрашивают, есть ли у него родственники на оккупированных территориях. Выясняется, есть ли у человека плохие привычки, судимости. Во время общения рекрутер, понимает, готов ли желающий присоединиться к бригаде,

– объяснил Дорошенко.

Для сомневающихся есть проект "Неделя штурмовика". Человек на неделю заселяется в центр 3-й ОШБр, где проходит обучение, подтягивает свои физические данные и осознает, готов идти в армию или нет.

3-я отдельная штурмовая бригада Это Это добровольческое подразделение , сформированное в первые дни войны России против Украины. Ее основатель, первый командир полка "АЗОВ" Андрей Белецкий. Бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит "АЗОВ": украиноцентризм, традиционализм, иерархия и ответственность. В ряды бригады попадают только высокомотивированные и сильные духом бойцы, готовые к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой.

Имеют такие же социальные гарантии, как и все военные

Когда человек готов, то заселяется на подготовительную базу 3-й ОШБр, где проводится первичная подготовка. Параллельно нужно собирать документы для прохождения ВЛК и ТЦК, где человека оформляют и отправляют на обучение.

Мои задачи как рекрутера контролировать, чтобы все кандидаты были согласованы и зашли в учебный центр на подготовку соответственно должности, указанной в их документах. Это может быть пехотинец, гранатометчик, наводчик танка,

– отметил он.

Затем человек проходит подготовку в учебном центре Сухопутных войск ВСУ, после чего он направляется в подразделение, которым был отобран.

"Обучение рекрутов происходит по тактике, медицине, топографии, работе с рацией. Также в учебных центрах ВСУ они овладевают дополнительными знаниями. После того как они попадают в нашу бригаду, в отдельных батальонах – штурмовых, механизированных, стрелковых и т.д. – обучают определенным навыкам, соответствующие специфике батальона", – подчеркнул Дмитрий Дорошенко.

Важно, что бойцы бригады после подписания контракта имеют такие же социальные гарантии, в том числе денежные выплаты, как и все военнослужащих. К моменту попадания в РТЦК человек является гражданским, а когда он отправляется в учебный центр, он уже военнослужащий. После учебного центра становится военнослужащим 3-й ОШБр.

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