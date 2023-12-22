Бригада стане найближчим часом найбільшою в Україні, розміром приблизно з дивізію НАТО. Добровольців, які хочуть служити в цій бригаді, не бракує. Рекрутер 3 окремої штурмової бригади Дмитро Дорошенко розповів 24 Каналу, як відбувається набір до її лав та які вимоги до охочих служити у її складі.
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Потрібно пройти фізичний тест
У містах України можна побачити рекламу 3 ОШБр, в якій вказане посилання на сайт, де можна ознайомитись з інформацією щодо бригади та заповнити анкету.
Далі контакт-центр зв'язується з людиною, проводить первину онлайн-співбесіду. У разі проходження співбесіди, наступний етап – офлайн-співбесіда в рекрутинговому центрі у містах Київ, Дніпро та Львів. Там також необхідно пройти фізичний тест.
На співбесіді ставляться питання на кшталт, чим займається людина, чому хоче потрапити саме в нашу бригаду. Її запитують, чи має родичів на окупованих територіях. З'ясовується, чи має людина погані звички, судимості. Під час спілкування рекрутер, розуміє, чи готовий бажаючий приєднатись до бригади,
– пояснив Дорошенко.
Для тих, хто сумнівається, є проєкт "Тиждень штурмовика". Людина на тиждень заселяється до центру 3 ОШБр, де проходить навчання, підтягує свої фізичні дані та усвідомлює, готова йти до армії чи ні.
3 окрема штурмова бригадаЦе добровольчий підрозділ, сформований у перші дні війни Росії проти України. Її засновник, перший командир полку "АЗОВ" Андрій Білецький. Бригаду сформовано на тих самих принципах, на яких стоїть "АЗОВ": україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія і відповідальність. До лав бригади потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій.
Мають такі самі соціальні гарантії, як і всі військові
Коли людина готова, то заселяється на підготовчу базу 3 ОШБр, де проводиться первинна підготовка. Паралельно потрібно збирати документи для проходження ВЛК та у ТЦК, де потім людину оформлюють та відправляють на навчання.
Мої завдання як рекрутера контролювати, щоб всі кандидати були погоджені та зайшли в навчальний центр на підготовку згідно з посадою, яка вказана в їхніх документах. Це може бути піхотинець, гранатометник, навідник танку,
– зазначив він.
Потім людина проходить підготовку в навчальному центрі Сухопутних військ ВСУ, після чого вона направляється до підрозділу, яким була відібрана.
"Навчання рекрутів відбувається з тактики, медицини, топографії, роботи з рацією. Також у навчальних центрах ЗСУ вони опановують додаткові знання. Після того, як вони потрапляють до нашої бригади, в окремих батальйонах – штурмових, механізованих, стрілецьких тощо – навчають певним навичка, які відповідають специфіці батальйону", – підкреслив Дмитро Дорошенко.
Важливо, що бійці бригади після підписання контракту мають такі самі соціальні гарантії, зокрема грошові виплати, як і всі військовослужбовці. До моменту потрапляння до РТЦК, людина є цивільною, а коли відправляється до навчального центру, вона вже є військовослужбовець. Після навчального центру стає військовослужбовцем 3-ї ОШБр.
Більше про службу у 3 ОШБр
- Також до 3-ї штурмової бригади надходить багато заявок від неповнолітніх українців. Відповідно до законодавства, до 18 років вони не можуть вступити до Збройних Сил України. Проте вони можуть долучитися до громадської організації "Центурія", яка займається вихованням молоді. Ті з учасників організації, яким виповниться 18, вступають до лав бригади.
- Крім того, долучитися до бригади можуть іноземці. Вони також проходять співбесіди, але за особливою процедурою. Їх ретельно перевіряє служба безпеки. Також перевіряється, чи служила людина у збройних силах своєї країни та чи має військовий досвід.
- Після проходження співбесіди та перевірки, а потім оформлення в РТЦК, іноземець підписує контракт безпосередньо з бригадою. Його не відправляють в навчальні центри ЗСУ, підготовку він проходить у 3 ОШБр.
- Крім того, бригада створила проєкт "Патронатна служба Азову", яка опікується всіма пораненими, а також спілкується з сім'ями загиблих.