Про неприємний випадок Толкачова розповіла на своїй сторінці в Instagram. В Young Business Club попросили пробачення, як відреагувала Патронатна служба "Азову", передає 24 Канал.

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Бізнесменів лякає військова форма

Того дня "Янголів Азову" організація "Young Business Club" запросила на захід. Військові мали б можливість розповісти про свою діяльність бізнесменам, які, можливо, захотіли б допомогти. Однак, запрошення із благодійною метою перетворилося у скандал, коли за 30 хвилин після початку заходу до керівниці "Янголів" Олени Толкачової підійшла одна з представниць організаторів та попросила "сховатися десь у кутку", тому що бізнесменів начебто лякає військова форма.

Толкачова наголосила, що координаторка поводилася нахабно і грубо. Згодом керівницю "Янголів" разом з її колегами просто вивели із приміщення, де проходив фуршет.

Організатори хотіли "зам'яти ситуацію"

Засновник спільноти "Young Business Club" Андрій Остапчук не залишив цей інцидент поза увагою і попросив пробачення у військових "Азову". Він наголосив, що позиція координаторки не відповідає позиції клубу і його учасників. Крім того, Остапчук заявив, що особисто зателефонував Толкачовій і перепросив.

Водночас голова Патронатної служби Толкачова розповіла, що за кілька хвилин, як вона опублікувала відео, їй телефонували організатори.

Вони пропонували зам'яти якось цю ситуацію, хотіли, щоб ми прибрали відео, хотіли поспілкуватися, записати спільне відео, що ми порозумілися. Але я не могла приймати рішення сама, бо образили не мене саму, не "Азов", а усіх військових. Це було б неправильно по відношенню до військових і українського суспільства загалом, бо реакція була дуже бурхлива,

– заявила керівниця "Янголів".

"Відкупу не треба"

Тим часом Патронатна служба "Азову" опублікувала офіційну позицію з приводу інциденту. Там наголосили, що не приймають жодну "благодійність" від клубу під виглядом "відкупу".

Благодійній фонд "Янголи Азову" не збирається долучатися до спільних зборів з Young Business club або отримувати будь-яку іншу допомогу під виглядом "відкупу".

– наголосили в "Азові".

Військові підкреслили, що така співпраця їх "не цікавить" та "принижує їх гідність".