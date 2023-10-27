Зокрема, Толкачовій сказали, що форма військовослужбовців нашої армії буцімто лякає бізнесменів, які були присутні на заході. До цього керівниць патронатної служби "Янголи Азову" запросили на цей захід, як гостей.

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Що відомо про інцидент з керівницею патронатної служби

Толкачова розповіла, що організація "Young Business Club" запросила її на захід, щоб вона могла розповісти чим займається патронатна служба, а також могла познайомитися з бізнесменами, які, можливо, змогли б допомогти у її діяльності. Однак уже згодом керівниця та її колеги зіткнулися з "разючою та дикою ситуацією".

До нас через 30 хвилин після того, як ми перебували на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів та попросила "сховатися десь у кутку", тому що чоловіків, які були на цьому заході, лякає військова форма,

– сказала Толкачова.

Керівницю патронатної служби "Янголи Азову" вивели з заходу через форму / Відео з фейсбуку Олени Толкачової

Зрештою вона наголосила, що зіштовхнулася з "нахабством і грубістю" координаторки заходу, а потім її разом з колегами взагалі вивели із приміщення, де проходив фуршет. Через це представники патронатної служби мусили покинути захід.

Як відреагували на скандал представники заходу

Засновник спільноти "Young Business Club" Андрій Остапчук відреагував на інцидент, який трапився з керівницею патронатної служби "Янголи Азову". Зокрема, він перепросив за ситуацію, яка трапилася на заході.

"Ми перепрошуємо перед військовими "Азову" особисто й усіма, чиї почуття зачепила ця ситуація. Думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників", – сказав він.

Він відзначив, що наразі у клубі працюють понад 70 співробітників, а сама спільнота постійно працює над тим, щоб "бути одним організмом і сповідувати єдині цінності".

Остапчук зауважив, що організація "щоденно дякує військовим" і робить усе можливе для їх підтримки. Зокрема він наголосив, що збір благодійних аукціонів "YBC" склав понад 8 мільйонів гривень, а організація постійно шукає нові способи задонатити і допомогти оборонцям.

Він також відзначив, що для спільноти це великий урок і він сподівається на розуміння. У коментарях Остапчук заявив, що також особисто подзвонив Толкачовій і перепросив, однак поки керівниця патронатної служби цю інформацію не коментувала.