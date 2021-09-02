Компания организовала переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.

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Шахтерам и членам их семей уже предоставили гражданство России и поселили в Нерюнгри. Получить российские паспорта помог холдинг "Колмар".

Процесс перевозки шахтеров ускорился

За последние годы процесс трудоустройства донбасских шахтеров в Якутии ускорился.

В 2016 году руководство "Колмар" сообщало о том, что холдинг принял на работу только 200 шахтеров из Донбасса, и уже за пять лет это число увеличилось в 10 раз.

Обратите внимание! Горняки с оккупированных территорий Донбасса выезжают на заработки целыми бригадами. Они едут в русский город, где есть добывающая промышленность. При этом, оккупанты не закрывают шахты в обычном понимании этого слова: захватчики их просто ликвидируют – затапливают.

Незаконная паспортизация Донбасса: главное

Алексей Данилов прокомментировал действия России так: "Они выдают эти документы, это как Гитлер нападал, он аусвайсы (удостоверения личности – 24 канал) выдавал для того, чтобы на оккупированных территориях у человека было удостоверение".

Секретарь СНБО отметил, что Путин планирует "дополнительно себе взять 500 тысяч голосов на выборах".

Тем временем российская ЦИК уже подала в проекте постановления информацию, что жители оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, смогут голосовать на выборах в государственную думу осенью 2021 года.

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