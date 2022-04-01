Местных жителей эвакуировали из Авдеевки и Угледара. Об этом сообщили в ГСЧС.

Обратите внимание Cитуация на Луганщине может ухудшиться: людей просят эвакуироваться

Эвакуационные мероприятия продолжаются, несмотря ни на что,
– подчеркивают спасатели.

Евакуація Донеччина 31 березня 2022

Эвакуация в Донецкой области / Фото ГСЧС

31 марта эвакуировали из Донецкой области:

  • Авдеевка – 17 человек;
  • Угледар – 124 человека, из них-25 детей.

Евакуація українців Донеччина Війна 31 березня 2022
Из опасности вывезли 141 человека / Фото ГСЧС

Війна Евакуація українців 31 березня 2022

Людей будут вывозить и в дальнейшем / Фото ГСЧС

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