Місцевих жителів евакуювали з Авдіївки та Вугледара. Про це повідомили в ДСНС.

Зверніть увагу Ситуація на Луганщині може погіршитись: людей просять евакуюватись

Евакуаційні заходи продовжуються, не дивлячись ні на що,
– наголошують рятувальники.

Евакуація Донеччина 31 березня 2022
Евакуація на Донеччині / Фото ДСНС

31 березні евакуювали з Донеччини:

  • Авдіївка – 17 людей;
  • Вугледар – 124 людини, з них – 25 дітей.

Евакуація українців Донеччина Війна 31 березня 2022
З небезпеки вивезли 141 людину / Фото ДСНС

Війна Евакуація українців 31 березня 2022
Людей будуть вивозити і надалі / Фото ДСНС

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