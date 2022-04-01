Місцевих жителів евакуювали з Авдіївки та Вугледара. Про це повідомили в ДСНС.
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Евакуаційні заходи продовжуються, не дивлячись ні на що,
– наголошують рятувальники.
Евакуація на Донеччині / Фото ДСНС
31 березні евакуювали з Донеччини:
- Авдіївка – 17 людей;
- Вугледар – 124 людини, з них – 25 дітей.
З небезпеки вивезли 141 людину / Фото ДСНС
Людей будуть вивозити і надалі / Фото ДСНС
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