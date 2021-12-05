В Украине всего 2 или 3 подобных "машины времени". Авто, которое заметили в Буковеле, приехало из Черновцов.

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Буковельский DeLorean является незаконным

Вероятнее всего машину завезли в Украину без растаможки, ведь спорткар имеет болгарские номера. Даже согласно льготной схеме авто все равно не удалось бы растаможить.

Владелец DeLorean DMC-12 довольно рискует, используя нерастаможенную машину. Согласно законам Украины, могут наложить штраф от 8 500 до 170 000 гривен с конфискацией авто.

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Украинский экземпляр DeLorean DMC-12 из Черновцов известен тем, что снимался в рекламе интернет-провайдера. Визит же в Буковель связан с привлечением внимания.

Заметьте! Машина выполняла роль шоу-стоппера – эффектного номера, который должен был бы удивить зрителей. Происходило это на Украинской конференции операторов связи, которая проходила в Карпатах со 2 по 5 декабря.

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