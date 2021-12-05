В Україні всього 2 чи 3 подібних "машин часу". Авто, яке помітили у Буковелі, приїхало з Чернівців.
До теми Морози не страшні: що мають знати водії з приходом зимового сезону
Буковельський DeLorean є незаконним
Найімовірніше машину завезли в Україну без розмитнення, адже спорткар має болгарські номери. Навіть відповідно до пільгової схеми авто все одно не вдалося б розмитнити.
Власник DeLorean DMC-12 доволі ризикує, використовуючи нерозмитнену машину. Згідно із законами України, можуть накласти штраф від 8 500 до 170 000 гривень із конфіскацією авто.
Зверніть увагу Уряд змінив порядок позбавлення прав водіїв-порушників
Український екземпляр DeLorean DMC12 із Чернівців відомий тим, що знімався в рекламі інтернет-провайдера. Візит же до Буковеля пов'язаний для привернення уваги.
Перезапуск DeLorean: головне
- Загалом по світу випустили 8,5 тисячі DeLorean DMC12 упродовж 1981 – 1983 років. Нещодавно стало відомо, що компанія Italdesign поверне легендарний DeLorean у формі електрокара.
- Тизер, розміщений на сторінці Italdesign у фейсбуці, натякає на те, що знакова дизайнерська фірма розробляє щось унікальне із дверима в стилі чайки та значком DMC у решітці.
- Фірма опублікувала зображення з підписом: "Що може бути кращим способом відзначити ікону історії автомобілебудування, аніж можливість зазирнути в (найближче) майбутнє? Слідкуйте за новинами".