Втім про свій комфорт кожен автомобіліст може подбати самостійно. Про що варто задуматися, коли стовпчик термометра опускається нижче нуля – читайте далі.

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Зима завжди створює непередбачувані умови для експлуатації транспортних засобів. Добові перепади температур, слизька поверхня, низька видимість, обробка доріг різними реагентами – все це впливає на комфорт водія та стан автівки. Бути підготовленим до цих змін завчасно – допоможе запобігти додатковим проблемам в майбутньому.

Заміна гуми

З настанням мінусової температури зчеплення літньої гуми з дорогою стає набагато нижчим, а відповідно підвищується вірогідність аварійних ситуацій. Задля уникнення подібного експерти радять завчасно записатися в автосервіс та перевзутися, адже потім є можливість застрягти в черзі разом з любителями це робити в останній момент. Питання якості гуми в цьому процесі виконує чи не найголовнішу роль.

Варто пам'ятати, що зима не любить фразу "ще сезон від'їздить". У сезон знайти зимові шини в потрібному розмірі в офлайнових магазинах може бути складно через великий попит та малий асортимент (а ще треба врахувати карантині обмеження). В онлайні ж 24/7 представлені пропозиції від дилерів та приватних продавців з усієї України.

До речі, є лайфхак з підбору гуми: варто дивитися не тільки стандартний розмір, а ще й ті, які допускає виробник. Так кількість варіантів значно збільшиться. Якщо ж ви купуєте вживану гуму, то обов'язково перевіряйте на відсутність будь-яких дефектів.

Повна діагностика авто

Важливим пунктом у підготовці транспортного засобу до зими є його повноцінна перевірка. Разом з цим можуть з'явитися багато питань, які потребують негайного вирішення. Найчастіше проблеми виникають з акумуляторами, гальмами та системою подачі палива. Екстремальні погодні умови сприяють утворенню проблем, про які водії можуть навіть не замислюватися, будь то розряджена "батарейка" через мінусові температури чи навіть поломка обігрівача. Останнє, до речі, може потягнути за собою великі проблеми, адже лобове скло запотіває при наявності в салоні найменшої вологи, що призводить до зниження видимості під час руху.

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Рідини для автомобіля

Обов'язковим моментом для перевірки є чотири ключові рідини в автомобілі: це моторне мастило – заміна обійдеться від 1 тисячі гривень, антифриз, гальмівна рідина та омивач для скла – тут заміна обійдеться від 150 гривень за одну позицію.

Переконайтеся, що кожна з цих рідин відповідає умовам експлуатації авто при мінусовій температурі, а їхнього обсягу – достатньо в кожному відсіку.

Заміна щіток склоочисника та склоомивача

Перевірка цього пункту може здатися простою річчю, яка є очевидною для будь-кого, проте насправді це не так. Багато хто забуває про заміну цих елементів з приходом зими й потім натрапляє на труднощі. В Україні снігом нікого не здивуєш, і часто він залишається на дорогах, перемішується з брудом, який потім потрапляє на лобове скло автомобіля, погіршуючи видимість на дорогах.

Ціни на щітки та рідину для омивання скла починаються від 200 гривень за одиницю, але навіть такі бюджетні варіанти одразу підіймають комфорт та безпеку управління машиною взимку, аніж за їх відсутності.

Екстрений набір

Ніхто не знає напевне, що може трапитися на дорозі взимку, адже температура повітря, вологість, опади та ранній захід сонця в поєднанні можуть створити непридатні для пересування умови. Саме на випадок таких ситуацій водіям варто замислитися про формування індивідуального екстреного набору, який в будь-який момент буде поруч. Розкладна лопата, антифриз, щітки для прибирання снігу, аварійний знак та надійний буксирувальний трос – необхідні речі, котрі не будуть займати багато місця в багажнику, проте зможуть виручити у скрутній ситуації. Зараз зібрати такий набір можна у бюджет до 2 тисяч грн, однак коли піде сніг – продавці точно піднімуть вартість товарів.

Ці прості поради допоможуть вам пройти зиму впевнено та без труднощів. Тому зараз саме час підготувати авто на початку холодного сезону.