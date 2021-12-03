Проще говоря, Путин требует гарантий того, что членами НАТО больше не смогут становиться бывшие советские республики, прежде всего – Украина и Грузия, которые заявили о своей приверженности курсу на евроатлантическую интеграцию.

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Теория и практика

По сути, Путин политически подтвердил сигнал, который ранее прозвучал в статье одного из ведущих кремлевских экспертов Федора Лукьянова в издании "Россия в глобальной политике": в наше время государство не может само решать, к какому союзу ему присоединяться, за него это должны решать "большие" игроки. И только их совместное решение может снять напряжение во взаимоотношениях между США и Россией в связи с Украиной.

На днях Лукьянов дополнил этот свой — или, вернее, уже путинский — сигнал: если он не будет услышан, Россия может провести против Украины операцию по типу грузинской в 2008 году с последующими ультимативными переговорами.

Повторение 2013-го

То, что требование Путина прозвучало накануне возможного общения российского и американского президентов, является очевидным. Однако возникает другой вопрос: а почему оно появилось именно сейчас?

Ведь ни о каком вступлении Украины в НАТО в ближайшем будущем и речи не идет, Украина и Грузия на протяжении нескольких десятилетий не могут получить даже План для членства в НАТО, не то чтобы начать переговоры о присоединении к Альянсу. В чем же дело?

Янукович сделал все, как хотел Путин / фото 24 канала

Стоит напомнить, что такое же недоумение наблюдалось в 2013 году, когда Украина и некоторые другие бывшие советские республики готовились подписать соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Документ не представлял никакой опасности для России — это уж точно не вступление в НАТО и даже не вступление в ЕС, а долговременное экономическое соглашение, от которого Россия только выиграла бы, так как получила бы возможность с помощью присутствия на постсоветских рынках продвигать на европейские рынки собственную продукцию.

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Однако Путин развил небывалую активность. Пророссийские силы на всем постсоветском пространстве выступали против соглашений об ассоциации. На переговорах с тогдашним президентом Армении Сержем Саргсяном Путин буквально заставил коллегу отказаться от соглашения — Саргсян даже не советовался об этом с собственным правительством, для членов которого президентское решение стало холодным душем.

Серия встреч с Виктором Януковичем привела к тому, что в Киеве подписание соглашения об ассоциации решили отложить. Ну, а потом был Майдан 2013 – 2014 годов и российская оккупация Крыма и Донбасса. Соглашение об ассоциации с ЕС украинские руководители подписали, однако на дальнейшем продвижении в сторону ЕС и уж тем более НАТО возникли большие трудности. По крайней мере, так могли решить в Москве — кто будет принимать в Альянс страну с нерешенными территориальными проблемами?

Украина идет в НАТО / фото 24 канала

Ситуация изменилась

Однако в этом году ситуация, может быть, не очень заметно, но изменилась — по крайней мере, для политиков. Новый президент США заявил, что оккупация украинских территорий не может помешать вступлению Украины в НАТО, а это означает, что российский план по сдерживанию евроатлантической интеграции Украины с помощью оккупации ее территорий просто не срабатывает (кстати, Грузии это касается в той же мере). А значит, не срабатывает самая главная идея — не допустить институциональных перемен на постсоветском пространстве. Потому что, если Украина или Грузия вступают в НАТО, об их участии в российских интеграционных проектах по белорусскому примеру можно будет успешно забыть. Причем навсегда.

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Эта перемена риторики, сопровождающаяся активизацией военного сотрудничества Украины со странами НАТО, заставила Кремль сменить тактику. Теперь Путин на фоне усиления военного присутствия у границ с Украиной требует юридических гарантий ее неприсоединения к альянсу. Причем требует не от самой Украины, в Конституции которой зафиксирован курс на евроатлантическую интеграцию, а от Соединенных Штатов. Иначе — "военное решение" проблемы.

Понятно, что сегодня и в Киеве, и в штаб-квартире НАТО отвергают такой российский подход. Вопрос в том, что будет, если война действительно начнется.

Ну и постскриптум. В идее внеблоковости Украины ничего нового нет. Ее защищала "Партия регионов" во главе с Виктором Януковичем, и когда Янукович стал президентом, внеблоковый статус Украины был оформлен законодательно.

Так что в 2014 году Россия совершила не просто нападение на страну, территориальную целостность которой она пообещала защищать в Будапештском меморандуме и двустороннем договоре о дружбе, но на страну, которая объявила себя внеблоковой, зафиксировав таким образом свое нежелание вступать в НАТО. Последствия этого решения украинцы уже испытали на себе.