Чего боится Москва

Я больше месяца заявлял о том, что все стягивания российских войск к украинской границе и любые угрозы Кремля были направлены на то, чтобы получить у Запада гарантии безопасности для России. Проще говоря – Кремлю нужна гарантия, что НАТО не станет нападать на РФ.

К теме Путин хочет, чтобы Украину не принимали в НАТО: как отреагировали в МИД

Более того, Путин сам об этом заявлял вслух еще пару недель назад. Он признавался в том, что все кризисы – на украинской и польской границах, на Балканах и в газовом секторе Европы – призваны усадить Запад за стол переговоров с Путиным, чтобы выбить из них уступки.

Понятно, что больная психика Путина толкает его на мысли о том, что НАТО и Запад в целом всячески пытаются поработить РФ.

Но, вся проблема в том, что Путин не ограничивается лишь границами России.

Он продолжает считать, что и территория Украины должна быть под его протекторатом.

Смотрите выпуск WTF на 24 канале:

Потому уже сегодня он расширяет свои требования к Западу в обмен на деэскалацию на украинских границах.

Ультиматумы Путина

Накануне Путин заявил, что он требует от НАТО предоставления гарантий того, что Альянс не будет расширяться на восток и принимать в свои ряды новые страны. Причем гарантии должны быть юридические.

Переводя на простой язык, Путин требует, чтобы НАТО предоставило правовые гарантии того, что Украина никогда не вступит в Альянс и что блок покинет Украину и остановит любую военную помощь. Якобы, только в этом случае, Кремль отступит от наших границ.

Попытки Украины попасть в НАТО в 2008 году

Напомню. Ровно такой же шантаж Путин использовал в 2008 году. Тогда Украина уже стояла на пороге получения ПДЧ в НАТО.



Но во время саммита Альянса, Путин заявил американскому президенту Бушу что, мол, не существует никакой Украины как государства и если НАТО решится принять нашу страну к себе в Альянс, Россия тут же вторгнется в Украину и оккупирует часть страны.

По сути, тогда Путин пригрозил войной, если НАТО решится пригласить Украину. И, к сожалению, некоторые в Альянсе испугались и не стали предоставлять ПДЧ Украине.

В итоге спустя 6 лет Путин все же напал на Украину и оккупировал часть территорий. Это стало триггером, ведь будь Украина на тот момент членом НАТО, войны бы не было. Путин не решился бы на нападение.

В этот раз, ситуация изменилась. Но Кремль использует ровно те же инструменты шантажа.

Как реагируют в НАТО

И, к счастью, позиция НАТО сегодня куда более твердая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в этот раз, при принятии решения на Путина уже никто оглядываться не станет.

Обратите внимание В НАТО заявили, что вопросы о членстве Украины будут решаться без России

Казалось бы, подобные заявления мы уже слышали и вряд ли они остановят Путина. Ведь в Кремле попросту выработался иммунитет к обеспокоенности Запада.

В конце концов, такие заявления отнюдь не остановили Путина от стягивания войск к украинской границе.

Что изменилось в поведении России

Но, что-то изменилось в поведении Кремля, хотя и очень похоже на события 2014 года. Россия всячески ищет повод, чтобы спровоцировать Украину к первому агрессивному шагу.



Такой же шантаж Путин использовал в 2008 году / Фото Getty Images

Мол, это Украина начала новый виток агрессии, а потому Кремлю ничего не останется, кроме как ответить на это. И это признают и в украинском МИДе и в Госдепе США.

Например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что Россия пошла на гибридную атаку против Украины, чтобы мы сорвались.

Больше здесь Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России

Об этом Кулеба заявил во время встречи со своим американским коллегой Энтони Блинкеном в Стокгольме на заседании совета ОБСЕ, на котором решался вопрос выработки пакета сдерживающих мер против России.

Так вот, Энтони Блинкен также уверен, что прямо сейчас Россия пытается расшатать Украину еще и изнутри. И это сильно напоминает 2014 год.

Как это работает

Очень просто. Россия распространяет дезинформацию, которая изображает именно Украину агрессором, что в будущем должно оправдать новое российское нападение.

Читайте также Шансы военного столкновения достаточно высоки, – Пионтковский о возможном вторжении России

По словам Блинкена, они заметили, что в последние недели уровень антиукраинской дезинформации резко возрос в 10 раз, особенно в соцсетях. Но не только.

Перлы Пескова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже неоднократно уверял в том, что Украина готовится к наступлению на Донбассе, а потому они вынуждены стягивать войска на свои границы.

Но сегодня Песков выдал новую порцию дезинформации – с его слов Украина готовит наступление еще и в Крыму. Такой вывод он сделал после выступления Владимира Зеленского в Верховной Раде, где он заявил, что Украина имеет план по деоккупации и реинтеграции Крыма.

Больше здесь У Путина заявили о "высокой вероятности военных действий" на Востоке и Юге Украины

Здесь напомню Пескову, что Крым, несмотря на его влажные мечты, не является российским регионом. Но, что возьмешь с юродивого. Тем более, что такое заявление – это скорее крик отчаяния, хотя и тревожный.

Но и это еще не все перлы Пескова. Он вдруг заявил, что Россия не может отвести свои войска с украинской границы, так как на Донбассе сосредоточено больше 120 тысяч украинских солдат, а это грозит силовым возвратом оккупированных территорий.

Еще одна проблема для Кремля

Очевидно, что Путина пугает тот факт, что он окончательно теряет вес в Восточной Европе, а потому он всячески пытается усадить за стол Запад, чтобы добиться уважения.

Но есть и еще одна проблема для Кремля, по словам Лаврова, Киев стал более наглым в отношении России. Глава российского МИДа заявил, что войну на Донбассе можно было бы давно закончить, будь Киев по сговорчивее.



Лаврова считает, что Киев стал более наглым в отношении России / Фото Getty Images

Более того, якобы Париж и Берлин лично обещали Лаврову, цитирую: "Вразумить Киев", но тот наоборот только наглеет.

То есть, понимаете к чему ведет Лавров? Мол, Киев одурманил Запад и всячески пытается втянуть НАТО в войну против белой и пушистой России.

Как результат, больше военных учений в самой Украине и в Черном море. Ну как же ей не защищаться и стягивать войска на границу?

Ответ Запада

Но и на такие выпады у Украины и наших партнеров нашелся ответ.

На заседании ОБСЕ Лавров насыпал целую кучу пропагандистских тезисов о том, что Украину захватили нацисты и именно Украина спровоцировала оккупацию Крыма и Донбасса. Это вызвало настоящий скандал на заседании.

И здесь слово взял Кулеба, который просто поставил на место Лаврова перед всеми иностранными коллегами.

Больше здесь В присутствии всех министров ОБСЕ: Кулеба и Блинкен "поставили на место" Лаврова

Причем всего двумя общеизвестными тезисами – именно Россия обстреливает украинские территории, и именно Россия блокирует работу ОБСЕ на Донбассе.

И что важно, госсекретарь США Энтони Блинкен тут же заявил, что он солидарен с Кулебой, а Лаврову стоило бы помолчать.

Но и это еще не все пощечины по лицу Кремля. В Белом доме заявили, что решительно готовы нанести удар по России, если та решится на новую агрессию против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Конечно здесь возникает следующий вопрос – а готовы ли партнеры и союзники США, в том же НАТО и ЕС, действительно нанести удар по России. И здесь есть хорошие новости для Украины.

Как мир будет реагировать на агрессию России

Дело в том, что за последние несколько недель США, в рамках НАТО, ЕС и с отдельными партнерами провели десятки переговоров по поводу выработки единой ответной меры на вероятную агрессию России.

Интересно Байден возмущен поведением лидеров России и Китая

Госсекретарь США Блинкен и министр обороны Ллойд Остин исколесили полмира в попытке объединить демократии вокруг противодействия России. И им это удалось.

Сегодня можно уверенно говорить о том, что в этом вопросе удалось добиться единства. И что важно, об этом уже предупредили лично Путина.

Давайте проследим этот процесс.

Несколько недель назад прошел саммит G20 по вопросам климата в Риме. Но, тогда же Джо Байден собрал за одним столом лидеров Великобритании, Франции и Германии , чтобы обсудить вопрос противодействия России.



, чтобы обсудить вопрос противодействия России. Позже, глава Пентагона Ллойд Остин, после визита в Украину, собрал всех министров обороны блока НАТО в Брюсселе, чтобы выработать общую позицию по сдерживанию российской агрессии.

Тогда же в Черном море начались активные военные учения с участием американских кораблей и бомбардировщиков.

Интересно В Черное море вошел ракетный эсминец США: на борту есть"Томагавки"

Позже Блинкен провел мощное турне по странам ЕС с той же целью.



с той же целью. И кульминацией этого стал визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, где он прямо заявил Путину – если Россия решится на новую агрессию – ее ждут страшные последствия.

И вот уже сегодня Энтони Блинкен, на недавнем саммите НАТО в Риге, с уверенностью заявил – против России стоит огромная западная коалиция, которая выработала общую стратегию сдерживания.

И в унисон с Блинкеном, после ряда консультаций, тут же выступил с заявлением и глава Пентагона Ллойд Остин, который заверил, что удалось выработать международный ответ на агрессию России. И тут же решил потроллить Кремль, назвав Россию Советским Союзом.

Но, что важно, и Блинкен и Остин загадочно ушли от прямого ответа на вопрос – противодействие Кремлю будет лишь экономическим или же предполагается что-то большее? Оба ответили – я не могу разглашать все планы.

Путин оказался в ловушке

Поэтому, стало очевидно, что Путин оказался в ловушке. Он всячески пытается из нее выкарабкаться используя старые методы – бряцание оружием и шантаж Запада.

Путин не придумал ничего лучше, чем вернуться к риторике 2008 года – примете Украину в НАТО, я развяжу войну.

Конечно, на сегодняшний день никто не скажет с полной уверенностью – готовит ли Путин нападение, или же блефует. Но, понятно одно – Запад, в отличие от 2008 и даже 2014 годов, готов к любому варианту поведения Путина.

И именно поэтому Путин так судорожно ищет встречи с Джо Байденом. Ведь еще немного и влияние Кремля в Восточной Европе полностью сойдет на нет.