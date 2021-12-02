Об этом заявил российский публицист Андрей Пионтковский в эфире 24 канала. Поскольку шантаж Владимира Путина уже "пуст", он может продолжить эскалацию ситуации на Донбассе.

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По словам Пионтковского, спикер Путина Дмитрий Песков также заявил, что есть вероятность военных действий на территории Украины. Именно так и следует рассматривать нынешнюю позицию Москвы.

Боюсь, я готов согласиться с Песковым, что шансы военного столкновения достаточно высоки,

– подчеркнул российский публицист.

Пионтковский подытожил, что сейчас Путин идет на самоубийственный шаг не только для режима в стране, но и для всей России.

Обратите внимание! В Кремле заявили, что политика Украины в отношении России становится более агрессивной. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наше государство ведет себя "нагло".

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