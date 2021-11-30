Боевики тайно завозили железнодорожным и автомобильным транспортом из России боевую технику, вооружение и боеприпасы. Кроме того, поставляли средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и разное имущество военного назначения.

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Что получили оккупанты

Подразделения оккупантов получили более 3 тысяч тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения зимой. С российских ремонтных предприятий вернули очередную партию боевых машин, которые восстановили и усовершенствовали.

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Полный текст публикации Главного управления разведки

Главное управление разведки Украины сообщает.

Командование ВС РФ в течение ноября продолжало усиливать боевые возможности оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, оккупанты скрыто завозили железнодорожным и автомобильным транспортом с территории РФ к соединениям и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК боевую технику, вооружение и боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты и другое имущество военного назначения.

При этом в подразделения противника доставлено более 3 тыс. тонн горючего, запасы смазочных масел и технических жидкостей для эксплуатации техники и вооружения в зимних условиях, возвращена очередная партия боевых машин, восстановленных и модернизированных на российских ремонтных предприятиях.