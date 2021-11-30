Это первый в Сербии приговор, касающийся вербовщика. Ведь до сих пор тюремные сроки получали только сами сербские боевики.

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В Сербии вынесли приговор вербовщику боевиков

Суд в Белграде вынес приговор мужчине, обвиняемому в организации в 2014 году отправок на Донбасс наемников. Они участвовали в боевых действиях на стороне оккупационных сил России.

Решением сербского суда, вербовщика, имя которого не называли, приговорили к 6 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание под домашним арестом.

Справка. По информации украинского посольства, в рядах прокремлевских террористов в Донецкой области воевали около 300 граждан Сербии.

Вербовщик признал свою вину

Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Он подтвердил, что искал наемников через соцсети, после чего отправлял им билеты на самолет из Белграда в Москву. Далее боевиков перевозили в оккупированный Россией Алчевск.

Кроме того, злоумышленник и сам входил в состав одной из пророссийских группировок, которая называлась "Интернациональная бригада".