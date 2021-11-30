Це перший у Сербії вирок, який стосується вербувальника. Адже досі тюремні терміни отримували тільки самі сербські бойовики.

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У Сербії винесли вирок вербувальнику бойовиків

Суд у Белграді ухвалив вирок чоловіку, якого обвинувачують в організації у 2014 році відправок на Донбас найманців. Вони брали участь у бойових діях на стороні окупаційних сил Росії.

Рішенням сербського суду, вербувальника, ім'я якого не називали, засудили до 6 місяців позбавлення волі. Він відбуватиме покарання під домашнім арештом.

Довідка. За інформацією українського посольства, у лавах прокремлівських терористів на Донеччині воювали приблизно 300 громадян Сербії.

Вербувальник визнав свою провину

Сам обвинувачений повністю визнав свою провину. Він підтвердив, що шукав найманців через соцмережі, після чого відправляв їм квитки на літак з Белграда до Москви. Далі бойовиків перевозили до окупованого Росією Алчевська.

Крім того, зловмисник і сам входив до складу одного з проросійських угруповань, яке називалося "Інтернаціональна бригада".