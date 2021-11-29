В частности, без электричества – больше тысячи абонентов. Информацию об обстреле подтвердил руководитель Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации Альберт Зинченко.

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Пророссийские боевики обстреляли поселок Станица Луганская

Обстрел из тяжелого вооружения велся по району железнодорожной станции "Кондрашевская Новая". Он длился около часа,

– заявил Зинченко.

Он также объяснил, что данные о последствиях обстрела еще собирают. Однако предварительно известно, что пострадавших нет.

Перед этим Счастьинская городская территориальная община сообщила, что по окрестностям Старого Айдара прошел артобстрел со стороны боевиков.

Тысяча людей без света

Луганское энергетическое объединение в фейсбуке сообщило, что в результате обстрела вражеских сил без света оказались населенные пункты.

Частично (без света – 24 канал) Станица Луганская и село Малиновое, 1 185 абонентов. Поврежденные воздушные линии энергетики будут восстанавливать завтра (речь идет о 30 ноября – 24 канале),

– написали в ведомстве.

Более того, известно, что со станции Станица Луганская ходит электричка через Новый Айдар и Старобельск в Лантратовку (населенный пункт на границе с Россией – 24 канал).

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