Зокрема без електрики понад тисячу абонентів. Інформацію про обстріл підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

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Проросійські бойовики обстріляли селище Станиця Луганська

Обстріл з важкого озброєння вівся по району залізничної станції "Кіндрашівська Нова". Він тривав близько години,

– заявив Зінченко.

Він також пояснив, що дані щодо наслідків обстрілу ще збирають. Проте попередньо відомо, що постраждалих немає.

Перед цим Щастинська міська територіальна громада повідомила, що по околицях Старого Айдару відбувся артобстріл з боку бойовиків.

Тисяча людей без світла

Луганське енергетичне об'єднання у фейсбуці повідомило, що в результаті обстрілу ворожих сил без світла опинилися населені пункти.

Частково (без світла – 24 канал) Станиця Луганська та село Малинове, 1185 абонентів. Пошкоджені повітряні лінії енергетики відновлюватимуть завтра (мовиться про 30 листопада – 24 канал),

– написали у відомстві.

Ба більше, відомо, що зі станції Станиця Луганська ходить електричка через Новий Айдар і Старобільськ до Лантратівки (населеного пункту на кордоні з Росією – 24 канал).

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